Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Im Fall von Ja Solar liegt der RSI bei 75,68, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 74,32, was ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einstufung für 25 Tage hindeutet. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Ja Solar in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen dominierten jedoch besonders negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat Ja Solar im vergangenen Jahr eine Rendite von -56,38 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Unterperformance von 68,72 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" liegt bei -6,31 Prozent, wobei Ja Solar aktuell um 50,07 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ja Solar-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 32,44 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 18,94 CNH (Unterschied -41,62 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (22,41 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-15,48 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Ja Solar-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating für die technische Analyse versehen.