Qinhuangdao Port Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Aktienkurs von Qinhuangdao Port hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 32,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um 1,86 Prozent, was einer Outperformance von +30,61 Prozent für Qinhuangdao Port entspricht. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Industrie"-Sektor eine durchschnittliche Rendite von -4,77 Prozent, wobei Qinhuangdao Port mit einem Wert von 37,24 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Qinhuangdao Port mit 5,51 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 8,18 Prozent auf. Dies führt zu einer Differenz von -2,67 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche und einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf darstellt. Aktuell weist der RSI für Qinhuangdao Port einen Wert von 92,66 auf, was als überkauft gilt und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Qinhuangdao Port konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Qinhuangdao Port in dieser Kategorie daher ein "Neutral"-Rating.