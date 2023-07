Qingling Motors Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Qingling Motors-Kurs wird am 12.07.2023, 14:57 Uhr an der Heimatbörse Hong Kong mit 0.72 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Automobilhersteller".

Unsere Analysten haben Qingling Motors nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Qingling Motors schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automobile auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 10,52 % und somit 6,54 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,98 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Qingling Motors erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -39,69 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche sind im Durchschnitt um -17,5 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -22,2 Prozent im Branchenvergleich für Qingling Motors bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,91 Prozent im letzten Jahr. Qingling Motors lag 51,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Qingling Motors liegt mit einem Wert von 12,16 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 92 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Automobile" von 153,81. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".