Qingling Motors Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

In den vergangenen zwei Wochen wurde Qingling Motors von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Dies spiegelt sich auch in der Kommunikationsfrequenz wider, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Qingling Motors-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 25, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis (51,92) ist die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Qingling Motors.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Qingling Motors nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 12,16 liegt die Aktie insgesamt 20 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten bei Qingling Motors in den vergangenen vier Wochen nicht ausgemacht werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt die Auswertung der Anleger-Stimmung, des Relative Strength Index, der fundamentalen Analyse und des Sentiments und Buzz, dass Qingling Motors aktuell eine neutrale bis gute Bewertung erhält.