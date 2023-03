Qingling Motors Aktie: Neue Chancen auf dem Markt

Die Qingling Motors-Aktie wurde in den letzten drei Monaten von 0 Analysten bewertet, wobei keine schlechte Einschätzung abgegeben wurde. Die Durchschnittsbewertung für das Wertpapier ist demnach als “Gut” zu bezeichnen. Betrachtet man die Resultate des letzten Monats, so ergibt sich eine kurzfristige Gesamteinschätzung von “Gut”. Der aktuelle Durchschnittskurs beträgt 0.00 HKD, was auf ein mögliches Kursziel von -100% hinweist und somit nicht als Empfehlung dient.

Kann die Dividendenzahlung von Qingling Motors im Vergleich überzeugen?

Die Dividendenrendite von Qingling Motors fällt derzeit mit 12.92 Prozent geringer aus als der Branchendurchschnitt von 2.33 Prozent. Trotz dieser Abweichung liegt das Unternehmen lediglich um 81.97 Prozent unter dem Durchschnitt und bewegt sich damit in einem angemessenen Korridor, welcher...