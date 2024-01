Qinghai Spring Medicinal Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Qinghai Spring Medicinal-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen bei 8,23 CNH lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 7,63 CNH, was einem Unterschied von -7,29 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,91 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-3,54 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt die Ausprägung des RSI bei 57,81, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,11, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflege-Branche liegt die Rendite der Qinghai Spring Medicinal-Aktie mit -20,31 Prozent mehr als 18 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,25 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt die Aktie mit 20,56 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Netz erhält die Aktie von Qinghai Spring Medicinal für die Diskussionsintensität eine Einschätzung von "Neutral", da die Aktivität im Netz üblich war. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit erhält Qinghai Spring Medicinal insgesamt ein "Schlecht"-Rating.