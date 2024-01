Qinghai Salt Lake Potash Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Dividendenpolitik der Qinghai Salt Lake Industry weist derzeit eine Unterperformance im Vergleich zur Branche der Chemikalien auf. Mit einer Differenz von 1,92 Prozentpunkten (0 % gegenüber 1,92 %) wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs der Qinghai Salt Lake Industry von 15,15 CNH eine Entfernung von -18,06 Prozent vom GD200 (18,49 CNH), was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 15,97 CNH, was einem Abstand von -5,13 Prozent entspricht, und somit auch als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionen im Internet zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf Qinghai Salt Lake Industry, was zu einer positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was darauf hindeutet, dass kaum Veränderungen identifiziert werden konnten.

Im Branchenvergleich erzielte Qinghai Salt Lake Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,54 Prozent, was einer Underperformance von -28,24 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -7,3 Prozent entspricht. Auch im Sektorvergleich liegt die Unterperformance bei -28,24 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" bewertet.