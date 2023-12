Qinghai Salt Lake Potash Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Breeze Holdings Acquisition Corp":

Die Qinghai Salt Lake Industry-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie liegt bei 19,13 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 15,04 CNH (-21,38 Prozent) liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen, da der gleitende Durchschnitt von 16,38 CNH ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt (-8,18 Prozent Abweichung).

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Qinghai Salt Lake Industry bei 9,38, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Qinghai Salt Lake Industry als "Schlecht" bewertet. Der RSI7 liegt bei 96,33 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 70,19 eine Überkauftheit an, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird.

Die Stimmung rund um die Aktie von Qinghai Salt Lake Industry wird hingegen positiv bewertet. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Änderung der Stimmung zeigen eine starke Aktivität und eine positive Entwicklung. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".