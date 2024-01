Qinghai Huzhu Highland Barley Wine Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit-Aktie befindet sich derzeit in einem "Schlecht"-Zustand, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,35 CNH, während der Aktienkurs bei 13,61 CNH um -5,16 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 14,2 CNH, was einer Abweichung von -4,15 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Getränke"-Branche hat die Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -2,55 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite 2,3 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Underperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit wird als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen widerspiegeln und in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Themen diskutiert wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 44, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 64,49 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ergibt die technische Analyse der Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit-Aktie ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Kategorien.