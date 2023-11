Qinghai Huzhu Highland Barley Wine Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren werden verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein bestimmtes Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der sich auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt bezieht. Aktuell liegt der längerfristige Durchschnitt für die Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit-Aktie bei 14,68 CNH. Der letzte Schlusskurs von 14,69 CNH weicht nur minimal davon ab (+0,07 Prozent). Somit wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung zugewiesen. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (14,36 CNH) weist mit einem letzten Schlusskurs von +2,3 Prozent eine ähnliche Nähe zum gleitenden Durchschnitt auf. Daher erhält die Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit-Aktie auch in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Basierend auf trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit-Aktie liegt aktuell bei 50. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 34,17) zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit-Aktie.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") erzielt die Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit-Aktie eine Rendite von 2,25 Prozent, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Getränke"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,67 Prozent, wobei die Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit-Aktie mit 2,93 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Die Dividendenrendite der Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit-Aktie liegt mit 0,45 % unter dem Branchendurchschnitt von 1,64 %. Somit wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft, da der Ertrag niedriger ausfällt.