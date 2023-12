Qinghai Huzhu Highland Barley Wine Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit-Aktie bei 13,75 CNH liegt, was einer Entfernung von -5,24 Prozent vom GD200 (14,51 CNH) entspricht. Dies signalisiert eine negative Bewertung. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 14,28 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zu Aktienkursen bei Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit derzeit 0, was einer negativen Differenz von -1,2 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit einen Wert von 80,22 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich Sentiment und Buzz erhält die Aktie von Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit eine positive Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz hat in den letzten Monaten zugenommen, was als positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit daher als positiv bewertet.