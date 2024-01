Qinghai Huzhu Highland Barley Wine Aktie: Immer langsam!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Wir betrachten den RSI für Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt aktuell bei 40,45 Punkten, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,67, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit mit 13,5 CNH aktuell -5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 -5,79 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit beträgt 0,45 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,11 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert von 0,56. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit daher für diese Stufe ein "Gut".