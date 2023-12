Qinghai Huzhu Highland Barley Wine Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Aktienkurs von Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor. Mit einer Rendite von -12,91 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch in der Getränkebranche, in der das Unternehmen tätig ist, liegt die Rendite mit 3,62 Prozent unter dem Durchschnitt von -9,29 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einer insgesamt negativen Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit einen Wert von 80 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 liegt das Unternehmen auf ähnlichem Niveau und erhält daher eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 14,38 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 13,19 CNH, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Zusätzlich zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI hat einen Wert von 65, während der 25-Tage-RSI bei 71,43 liegt, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung für Qinghai Huzhu Tianyoude Highland Barley Spirit basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.