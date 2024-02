Qingdaontury Tire Co Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Qingdao Sentury Tire heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 41,25 Punkten, was darauf hinweist, dass Qingdao Sentury Tire weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,44 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Für die Qingdao Sentury Tire-Aktie beträgt der 200-Tage-Durchschnitt aktuell 30,42 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 30,54 CNH liegt. Damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 29,13 CNH, ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Qingdao Sentury Tire auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Qingdao Sentury Tire veröffentlicht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Qingdao Sentury Tire und eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daraus resultiert insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.