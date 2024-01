Qingdaontury Tire Co Aktie: War das schon alles?

In den letzten zwei Wochen wurde Qingdao Sentury Tire von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der zahlreichen Kommentare und Diskussionen über das Unternehmen in dieser Zeit. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt lässt dies die Schlussfolgerung zu, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Qingdao Sentury Tire wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Qingdao Sentury Tire in diesem Punkt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Qingdao Sentury Tire-Aktie ein Durchschnitt von 30,77 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,85 CNH, was einem Unterschied von -6,24 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 29,05 CNH, was einer ähnlichen Höhe (-0,69 Prozent) entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Qingdao Sentury Tire in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Qingdao Sentury Tire wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 17,1 Punkten, was darauf hinweist, dass Qingdao Sentury Tire überverkauft ist und zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Werte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Qingdao Sentury Tire in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.