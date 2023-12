Qingdaontury Tire Co Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Qingdao Sentury Tire liegt bei 36,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 54,59 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 30,8 CNH für die Qingdao Sentury Tire-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,3 CNH, was einem Unterschied von -8,12 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 29,11 CNH führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Qingdao Sentury Tire diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Qingdao Sentury Tire-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erlebte jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt mit "Gut" bewertet.