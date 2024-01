Qingdaontury Tire Co Aktie: Es gibt was neues!

Die technische Analyse für die Qingdao Sentury Tire-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 30,59 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 29,93 CNH liegt, was einer Abweichung von -2,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Ebenso liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 28,79 CNH, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs von 29,93 CNH liegt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Qingdao Sentury Tire-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit sechs Tagen, die von positiven Themen geprägt waren, und nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Qingdao Sentury Tire-Aktie zeigt einen Wert von 29, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,56, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Qingdao Sentury Tire in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsstärke gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.