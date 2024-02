Qingdao Topscomm Communication Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Qingdao Topscomm Communication-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 7, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für die Qingdao Topscomm Communication-Aktie also ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Qingdao Topscomm Communication-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,74 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt sie damit 6,46 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -27,6 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 15,87 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Qingdao Topscomm Communication-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,62 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 7,98 CNH liegt, was einer Abweichung von -17,05 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (8,51 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs und wird daher ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Eine Untersuchung sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare zu Qingdao Topscomm Communication überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Qingdao Topscomm Communication-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.