Qingdao Topscomm Communication Aktie: Am Scheideweg

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Qingdao Topscomm Communication. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Qingdao Topscomm Communication besonders positiv diskutiert, an vier Tagen überwogen positive Themen. An einem Tag war die Kommunikation hauptsächlich negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 65,31, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,87, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Qingdao Topscomm Communication eine Performance von 14,01 Prozent. Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um -5,66 Prozent gefallen ist, bedeutet dies eine Outperformance von +19,67 Prozent. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 14,27 Prozent erzielte, lag das Unternehmen 0,26 Prozent darunter. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.