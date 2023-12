Qingdao Tgood Electric Aktie: Wann tut sich was?

Der Aktienkurs von Qingdao Tgood Electric hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 15,77 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt der Industrie liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,19 Prozent aufweist, ist die Performance von Qingdao Tgood Electric mit 15,96 Prozent deutlich höher. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Qingdao Tgood Electric-Aktie liegt bei 69, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 51,77, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der RSI-Analyse.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Qingdao Tgood Electric-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Qingdao Tgood Electric sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt deuten auf eine stabile Performance hin.

Insgesamt wird Qingdao Tgood Electric daher auf Basis verschiedener Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen, was auf eine solide, aber nicht überdurchschnittliche Performance hinweist.