Qingdao Tgood Electric Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die technische Analyse der Qingdao Tgood Electric-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 19,45 CNH, was in der Nähe des letzten Schlusskurses von 20,42 CNH liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +4,99 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen einen Wert von 19,14 CNH, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+6,69 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,77 Prozent erzielt, was 14,18 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,71 Prozent, und Qingdao Tgood Electric liegt aktuell 14,06 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung sowohl auf Basis der längerfristigen Kommunikation im Internet als auch im Anleger-Sentiment.