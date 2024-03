Qingdao Tgood Electric Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Aktienkurs von Qingdao Tgood Electric hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überperformance von 36,89 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -18,88 Prozent, wobei Qingdao Tgood Electric aktuell 37,6 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Qingdao Tgood Electric eine Dividendenrendite von 0,25 % aus, was 1,34 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,58 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Qingdao Tgood Electric bei 19,44 CNH liegt, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 20,38 CNH, was einem Abstand von +4,84 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 19,41 CNH, was einer Differenz von +5 Prozent entspricht. Daher wird die Gesamtbewertung der Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Qingdao Tgood Electric mit einem Wert von 53,65 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.