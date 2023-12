Qingdao Tgood Electric Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Qingdao Tgood Electric wird derzeit als neutral bewertet, da weder besonders positive noch negative Stimmungsausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen sind. Auch in den vergangenen Tagen haben sich die Diskussionen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" hinsichtlich der Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Stimmungsbild der letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung, da sowohl die Tendenz zu besonders positiven als auch zu negativen Themen fehlte. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigte ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird das Sentiment und der Buzz rund um Qingdao Tgood Electric daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Qingdao Tgood Electric beträgt 43,42 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was ebenfalls zu einer Neutralbewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,67, was für 25 Tage ebenfalls auf ein neutrales Rating hinweist.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qingdao Tgood Electric mit einem Wert von 50,72 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Elektrische Ausrüstung". Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit ein neutraler Gesamteindruck bezüglich des Anleger-Sentiments, des Stimmungsbildes, des Relative Strength-Index und der fundamentalen Kriterien für die Aktie von Qingdao Tgood Electric.