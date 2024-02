Qingdao Tgood Electric Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Edenred":

Qingdao Tgood Electric wird anhand mehrerer Kriterien bewertet, um Anlegern eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten. Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens bei 51,76, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Die Dividendenrendite von Qingdao Tgood Electric liegt bei 0,25 Prozent, was 1,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als schlecht bewertet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Qingdao Tgood Electric in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,7 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -20,55 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +28,25 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Darüber hinaus übertrifft das Unternehmen auch den durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors um 27,05 Prozent.

Die technische Analyse zeigt, dass Qingdao Tgood Electric derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt auf 7-Tage-Basis bei 22,85 Punkten. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 56,68, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine gute Bewertung aufgrund seiner überdurchschnittlichen Aktienkursentwicklung und der aktuellen technischen Analyse.