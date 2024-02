Qingdao Tgood Electric Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Qingdao Tgood Electric aktuell mit dem Wert 30,53 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 57, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Qingdao Tgood Electric beträgt das aktuelle KGV 51. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Qingdao Tgood Electric damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Qingdao Tgood Electric in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Qingdao Tgood Electric in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Qingdao Tgood Electric-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 19,55 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs (19,42 CNH) nur um -0,66 Prozent davon abweicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (19,1 CNH) weist nur eine geringe Abweichung zum letzten Schlusskurs (+1,68 Prozent) auf. Somit erhält die Qingdao Tgood Electric-Aktie auch für diese Werte ein "Neutral"-Rating. Unterm Strich erhält die Qingdao Tgood Electric-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.