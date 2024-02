Qingdao Rural Commercial Bank Corp Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie der Qingdao Rural Commercial Bank liegt bei 6,28 und ist somit auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einem Abstand von 0 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 0. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie der Qingdao Rural Commercial Bank ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen war das Interesse am Meinungsmarkt jedoch weder positiv noch negativ, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Qingdao Rural Commercial Bank derzeit um +3,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und um -1,81 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200). Dadurch wird die Aktie kurzfristig und langfristig als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die Aktie der Qingdao Rural Commercial Bank deuten auf eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung hin. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.