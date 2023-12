Qingdao Rural Commercial Bank Corp Aktie: Es gibt was neues!

Die Qingdao Rural Commercial Bank notiert derzeit mit einem Kurs von 2,64 CNH, was einer Abweichung von -1,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -6,05 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Auch die Intensität der Diskussionen über die Aktie war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Qingdao Rural Commercial Bank-Aktie ergibt einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 55,56 führt zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale bis schlechte Einschätzung aus charttechnischer Sicht, während das Anleger-Sentiment überwiegend positiv ist. Der RSI deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.

