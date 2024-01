Qingdao Port ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die Dividendenrendite von Qingdao Port liegt derzeit bei 7,63 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 8,08 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Qingdao Port bei 4,23 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,39 HKD hat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund einer Distanz von +3,78 Prozent zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,09 HKD, was einer positiven Bewertung von +7,33 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qingdao Port liegt bei 5,49, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 13 liegt. Dies deutet auf eine günstige Bewertung der Aktie auf fundamentaler Basis hin.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 10 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Qingdao Port überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Unterbewertung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.