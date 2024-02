Qingdao Port Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die technische Analyse der Qingdao Port-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,22 HKD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 4,49 HKD weicht somit um +6,4 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 4,38 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+2,51 Prozent). Daher wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Qingdao Port-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 46,21 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie nach der RSI-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Qingdao Port-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 19,49 Prozent erzielt, was 28,13 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Verkehrsinfrastruktur" liegt die Aktie sogar 23,39 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Gut".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als sonst, was zu einem Gesamt-Rating von "Neutral" für die Qingdao Port-Aktie führt.