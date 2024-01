Qingdao Mesnac Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. In Bezug auf Mesnac wird der 7-Tage-RSI derzeit bei 61,67 Punkten bewertet, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auf der anderen Seite zeigt der 25-Tage-RSI, dass Mesnac überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Mesnac eine starke Diskussionsintensität und wird daher positiv bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch gering, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses erreichte Mesnac in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,77 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Maschinen"-Branche und von 11,05 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Mesnac eine neutrale Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Maschinen". Die Differenz beträgt -0,81 Prozent.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild in Bezug auf die Bewertung von Mesnac, wobei die positive Stimmung im Internet und die starke Performance im Branchenvergleich durch die überkaufte Situation und die Dividendenpolitik ausgeglichen werden.