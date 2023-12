Qingdao Mesnac Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich der Aktie von Mesnac war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, so die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Aspekte des Unternehmens diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Mesnac derzeit etwas weniger aus als der Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie. Die Differenz beträgt 0,81 Prozentpunkte, was zu einer "neutralen" Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Im Vergleich zur Maschinenbranche erzielte Mesnac in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +2,78 Prozent. Auch im Sektorvergleich lag die Performance der Aktie über dem Durchschnittswert um 2,41 Prozent. Aufgrund dieser guten Performance wird Mesnac in dieser Kategorie mit "gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), der die aktuelle Kauf- oder Verkaufssituation eines Titels einschätzt, zeigt für Mesnac auf 7- und 25-Tage-Basis Werte im neutralen Bereich. Sowohl der 7-Tage-RSI (69,05 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (61,14 Punkte) führen zu einer "neutralen" Bewertung in diesem Punkt der Analyse.