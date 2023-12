Qingdao Mesnac Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Aktuell weist der RSI von Mesnac einen Wert von 86,36 auf, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 74,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Dividendenrendite berechnet sich aus der gezahlten Dividende im Verhältnis zum jeweiligen Kurs. Mesnac weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,68 % auf, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 1,52 % liegt. Die Differenz von 0,85 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Mesnac Gesprächsthema, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Mesnac, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mesnac bei 21,22, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.