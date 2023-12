Qingdao Mesnac Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Mesnac in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde von unseren Programmen in den letzten vier Wochen als durchschnittlich gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Mesnac in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,85 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -1,05 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +2,9 Prozent für Mesnac entspricht. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -0,65 Prozent, und Mesnac lag 2,49 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Mesnac aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,78, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese für Mesnac aktuell 0,68 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (0,08) für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund wird Mesnac auch in Bezug auf die Dividendenpolitik als "Neutral" bewertet.