Qingdao Mesnac Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Dividende von Mesnac steht im Verhältnis zum Aktienkurs aktuell bei -0,81 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Maschinen". Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Mesnac neutral.

In den letzten 12 Monaten erzielte Mesnac eine Performance von 12,55 Prozent, während ähnliche Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt um 1,78 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,77 Prozent und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Mesnac sogar um 11,05 Prozent über der durchschnittlichen Rendite.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 6,25 CNH um -6,44 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages erhält die Mesnac-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Mesnac-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Allerdings ist die Aktie auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Punkt führt. Dadurch erhält Mesnac insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.