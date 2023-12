Qingdao Kingking Applied Chemistry Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und die Diskussionen im Netz. Die Aktie von Qingdao Kingking Applied Chemistry zeigt eine geringe Diskussionsintensität im Netz, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 3,8 CNH liegt, was als neutral eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,91 CNH, was einem Abstand von +2,89 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ebenfalls ein neutraler Trend.

Die Anlegerstimmung ist insgesamt positiv, mit sechs positiven und zwei negativen Tagen in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qingdao Kingking Applied Chemistry 599, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält Qingdao Kingking Applied Chemistry eine positive Gesamtbewertung aufgrund der positiven Stimmungsänderung und Anlegerstimmung, trotz der neutralen technischen und fundamentalen Bewertungen.