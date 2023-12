Qingdao Kingking Applied Chemistry Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die technische Analyse zeigt, dass die Qingdao Kingking Applied Chemistry derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 3,78 CNH, während der Aktienkurs bei 3,71 CNH liegt, was einer Abweichung von -1,85 Prozent entspricht. Dies führt zur Einschätzung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3,85 CNH, was zu einer Abweichung des Aktienkurses von -3,64 Prozent führt. Somit wird die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qingdao Kingking Applied Chemistry bei 599. Im Vergleich zur Branche "Haushaltsprodukte" (KGV von 0) liegt die Aktie in etwa auf dem Durchschnittsniveau. Daher wird sie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Beim Sentiment und Buzz wird die Stimmung rund um die Aktie anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Online-Usern beurteilt. Die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Qingdao Kingking Applied Chemistry ist ebenfalls kaum merklich, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Qingdao Kingking Applied Chemistry eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als eher unrentables Investment bewertet und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.