Qingdao Kingking Applied Chemistry Aktie: Was passiert jetzt?

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Qingdao Kingking Applied Chemistry in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Qingdao Kingking Applied Chemistry unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,9 CNH der Qingdao Kingking Applied Chemistry mit +2,63 Prozent Entfernung vom GD200 (3,8 CNH) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, beträgt 3,84 CNH, was einem Abstand von +1,56 Prozent entspricht. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Signal festgestellt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Qingdao Kingking Applied Chemistry von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung rechtfertigt.

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Qingdao Kingking Applied Chemistry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,73 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche ist dies eine Underperformance von -3,11 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 6,18 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Qingdao Kingking Applied Chemistry in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.