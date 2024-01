Qingdao Kingking Applied Chemistry Aktie: Tut sie es schon wieder?

Derzeit schüttet Qingdao Kingking Applied Chemistry niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Haushaltsprodukte. Der Unterschied beträgt 1,57 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,57 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Qingdao Kingking Applied Chemistry-Aktie derzeit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine ähnliche Performance hin.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der Haushaltsprodukte-Branche hat Qingdao Kingking Applied Chemistry in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -1,71 Prozent verzeichnet. Im Branchenvergleich gibt es daher auch ein "Neutral"-Rating.

Die aktuelle Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in Bezug auf Qingdao Kingking Applied Chemistry in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse basierend auf den neuesten Nachrichten und Diskussionen ergibt eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Qingdao Kingking Applied Chemistry daher von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.