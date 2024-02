Qingdao Kingking Applied Chemistry Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die technische Analyse zeigt, dass die Qingdao Kingking Applied Chemistry derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 3,71 CNH, während der Aktienkurs bei 2,53 CNH um -31,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 3,53 CNH ergibt eine Abweichung von -28,33 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass Qingdao Kingking Applied Chemistry in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI für Qingdao Kingking Applied Chemistry liegt bei 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 73, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird der RSI daher als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qingdao Kingking Applied Chemistry derzeit bei 599,91, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher auf fundamentaler Basis als "Neutral" bewertet.