Qingdao Kingking Applied Chemistry Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

In der Internet-Kommunikation werden starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig erkannt. Die Stimmung für Qingdao Kingking Applied Chemistry hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für das Unternehmen gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Haushaltsprodukte"-Branche hat Qingdao Kingking Applied Chemistry in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -12,31 Prozent verzeichnet, da die Aktie eine Performance von -33,09 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -20,78 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von -22,2 Prozent 10,89 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qingdao Kingking Applied Chemistry mit 599,91 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Haushaltsprodukte" weist ebenfalls einen Wert von 0 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder unter- noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Qingdao Kingking Applied Chemistry derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushaltsprodukte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Unterschied 2,1 Prozentpunkte beträgt (0 % gegenüber 2,1 %).