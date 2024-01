Qingdao Kingking Applied Chemistry Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird durch das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit berechnet und ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Betrachten wir nun Qingdao Kingking Applied Chemistry anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 51,11 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50,36, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher ebenfalls neutral bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Qingdao Kingking Applied Chemistry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche, die durchschnittlich um -9,39 Prozent gefallen sind, liegt die Aktie um -1,34 Prozent darunter. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -10,46 Prozent, wobei Qingdao Kingking Applied Chemistry 0,27 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. Zuletzt wurde die Aktie von Qingdao Kingking Applied Chemistry in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen lagen die Diskussionen vor allem bei den positiven Themen rund um die Aktie, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, der einen Zeitraum von 50 und 200 Tagen umfasst, zeigt für Qingdao Kingking Applied Chemistry eine neutrale Bewertung. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 3,78 CNH, während der letzte Schlusskurs mit 3,88 CNH auf ähnlichem Niveau liegt (+2,65 Prozent Abweichung im Vergleich). Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 3,87 CNH liegt nahe am letzten Schlusskurs (+0,26 Prozent Abweichung), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Qingdao Kingking Applied Chemistry auf Basis der oben genannten Analysen ein "Neutral"-Rating.