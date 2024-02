Qingdao Kingking Applied Chemistry Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Immutep":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum erreicht. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Qingdao Kingking Applied Chemistry-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 87. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Eine längere Betrachtung des RSI über 25 Handelstage zeigt einen weniger volatilen Wert von 80,59, was wiederum zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Qingdao Kingking Applied Chemistry somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage zeigt einen Wert von 3,72 CNH. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2,25 CNH, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Eine ähnliche Berechnung basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt auch hier eine negative Bewertung von "Schlecht". Somit wird die Aktie auch auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qingdao Kingking Applied Chemistry einen Wert von 599 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Haushaltsprodukte", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unter- noch überbewertet.

Was die Anleger-Stimmung betrifft, so ist diese in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Allerdings zeigten sich in den vergangenen Tagen auch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.