Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Aktie: Der ganz große Wurf!

Die technische Analyse der Qingdao Hiron Commercial Cold Chain-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 16,8 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,11 CNH -4,11 Prozent abweicht. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (14,33 CNH), so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+12,42 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Qingdao Hiron Commercial Cold Chain-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche verzeichnete die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,6 Prozent, was eine Underperformance von -13,61 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor (mittlere Rendite von -18,41 Prozent) liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 14,19 Prozent schlecht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Qingdao Hiron Commercial Cold Chain vorwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie zeigt eine Ausprägung von 7,65 und eine Einstufung als "Gut". Der RSI25 beläuft sich auf 30,17, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut".