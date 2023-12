Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Aktie: Das darf nicht passieren!

Die technische Analyse der Qingdao Hiron Commercial Cold Chain-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 17,97 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 15,16 CNH, was einem Unterschied von -15,64 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 15,86 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (-4,41 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Insgesamt erhält die Qingdao Hiron Commercial Cold Chain-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionen über die Aktie eine starke Aktivität aufweisen und eine positive Veränderung der Stimmungsraten verzeichnet wird. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Qingdao Hiron Commercial Cold Chain-Aktie in den letzten 12 Monaten um 28,55 Prozent unter dem Durchschnitt der "Industrie"-Aktien liegt, und sogar um 28,94 Prozent unter dem Durchschnitt der "Maschinen"-Branche. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Qingdao Hiron Commercial Cold Chain-Aktie, mit "Neutral"- und "Schlecht"-Einstufungen in verschiedenen Kategorien.