Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Stimmung unter den Anlegern bezogen auf Qingdao Hiron Commercial Cold Chain ist in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Gespräche. Das Anleger-Sentiment-Barometer bewertet daher die Aktie heute insgesamt als "Schlecht".

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Maschinen"-Branche hat Qingdao Hiron Commercial Cold Chain in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 27,61 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Aktie mit einer Rendite von -28,55 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie bei einem Niveau von 81,6 als "überkauft" gilt und daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Qingdao Hiron Commercial Cold Chain.