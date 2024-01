Qingdao Hengshun Zhongshen Aktie: Das war ja klar …

Das chinesische Unternehmen Qingdao Zhongzi Zhongcheng zeigt sich in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 65,23 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen vergleichbaren Wert von 0 auf. Somit lässt sich festhalten, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und entsprechend eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Qingdao Zhongzi Zhongcheng in den letzten Wochen nur geringfügig verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Bewertung der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral war. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien rund um Qingdao Zhongzi Zhongcheng aufgegriffen. Somit erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Qingdao Zhongzi Zhongcheng aktuell bei 8,12 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 6,6 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von -18,72 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei -4,9 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt resultiert somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf den technischen Analysewerten der Aktie.