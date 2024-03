Qingdao Hengshun Zhongshen Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Aktienkurs des Unternehmens Qingdao Zhongzi Zhongcheng hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -34,98 Prozent verzeichnet, was mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Elektrische Ausrüstungsbranche verzeichnete eine mittlere Rendite von -20,29 Prozent, wobei Qingdao Zhongzi Zhongcheng auch hier mit 14,69 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Qingdao Zhongzi Zhongcheng ist insgesamt neutral, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Qingdao Zhongzi Zhongcheng derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -42,62 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs GD200 liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) ergibt eine Abweichung von -22,24 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In fundamentalen Kriterien erhält die Aktie aufgrund eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 65,23% und einem geringfügigen Abstand zum Branchendurchschnitt eine "Neutral"-Bewertung.