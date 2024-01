Qingdao Hengshun Zhongshen Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An vier Tagen überwogen vor allem positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt positiv über das Unternehmen Qingdao Zhongzi Zhongcheng gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Qingdao Zhongzi Zhongcheng-Aktie derzeit auf 8,19 CNH, während der aktuelle Kurs bei 6,68 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -18,44 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 6,96 CNH, was einem Abstand von -4,02 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Betrachtet man den Aktienkurs im Branchenvergleich, so hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -35,37 Prozent erzielt. Dies liegt 36,62 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie, was einer Rendite von 1,25 Prozent entspricht. Im Bereich "Elektrische Ausrüstung" liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei 1,43 Prozent, was bedeutet, dass Qingdao Zhongzi Zhongcheng derzeit 36,8 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Qingdao Zhongzi Zhongcheng-Aktie zeigt einen Wert von 25 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine Bewertung von "Gut" erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 59,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Qingdao Zhongzi Zhongcheng-Aktie.