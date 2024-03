Qingdao Hanhe Cable Aktie: DAS heißt noch nichts

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qingdao Hanhe Cable liegt derzeit bei 14, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Qingdao Hanhe Cable im letzten Jahr eine Rendite von -17,57 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt im Sektor "Industrie" 1,69 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -20,19 Prozent, und Qingdao Hanhe Cable liegt 2,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Qingdao Hanhe Cable in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "neutral" Bewertung erhält. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "neutral" Bewertung auf dieser Stufe.

Abschließend wird die Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 47,37 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Ebenso zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls eine "neutral" Bewertung erhält. Insgesamt wird Qingdao Hanhe Cable daher als "neutral" bewertet, basierend auf dieser Analyse.