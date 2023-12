Qingdao Hanhe Cable Aktie: Was wird das noch werden?

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktienkursen, neben harten Kennzahlen wie Bilanzdaten. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Qingdao Hanhe Cable gemessen und festgestellt, dass sie überwiegend positiv sind. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Nutzer der sozialen Medien vor allem positive Themen rund um Qingdao Hanhe Cable diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Qingdao Hanhe Cable derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 0,51 Prozentpunkte (1,01 % gegenüber 1,52 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Qingdao Hanhe Cable beträgt das aktuelle KGV 15. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist Qingdao Hanhe Cable aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und wird daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Qingdao Hanhe Cable derzeit bei 3,94 CNH verzeichnet. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,89 CNH, was einem Abstand von -1,27 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 3,84 CNH, was einer Differenz von +1,3 Prozent entspricht. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis beider Zeiträume "Neutral".